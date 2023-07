Imprensa argentina destaca volta de Coudet ao Internacional

O técnico Eduardo Coudet está de volta ao Internacional e a notícia repercute na imprensa argentina, país do treinador.

Livre no mercado desde a saída do Atlético-MG, o comandante aceitou a oferta do Colorado e assinou contrato até dezembro de 2023.

No Internacional, a missão de Coudet será a recuperação do time em campo e encarar o River Plate nas oitavas da final da Libertadores da América.

Esta será a segunda passagem de Couder no Inter. Na primeira, ele levou o time ao topo da classificação do Campeonato Brasileiro.

