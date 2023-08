Imprensa argentina repercute encontro de Felipe Melo com Riquelme

Na véspera do confronto entre Argentinos Juniors e Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras foi ao CT do Boca Juniors para realizar a última atividade.

No local, Felipe Melo, torcedor declarado do time Xeneize, encontrou Riquelme, atual vice-presidente do clube de Buenos Aires.

Os dois conversaram muito e Felipe Melo fez um post emocionado sobre o reencontro com um dos seus ídolos.

Na mídia local, a homenagem do volante brasileiro ganhou destaque nos principais canais e portais da Argentina.