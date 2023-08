Imprensa colombiana destaca James Rodríguez no banco diante do Corinthians

Uma das principais contratações do São Paulo, o meia James Rodríguez foi assunto na mídia da Colômbia no duelo contra o Corinthians.

Mesmo com uma grande qualidade com a bola nos pés e o time com a necessidade de vencer, o jogador não pisou no gramado do Morumbi.

Por opção de Dorival Junior, James Rodríguez ficou no banco de reservas e restou a torcida pelos seus companheiros.

Vale citar, que desde a sua chegada, James Rodríguez foi relacionado para encarar o Flamengo, onde entrou na etapa final e Corinthians.

O próximo desafio do São Paulo e James Rodríguez é o Botafogo, em jogo que será disputado no domingo, no Morumbi.