Imprensa que cobre o Boca destaca admiração de Abel Ferreira por Gallardo

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam apenas no fim de agosto, mas a imprensa local já acompanha de perto o que promete ser o grande jogo das semifinais da Libertadores da América.

Considerado o favorito do confronto, o Verdão é analisado de perto pela mídia argentina, que olha de perto Abel Ferreira.

O treinador português que faz história no Brasil, ganhou espaço na Argentina e é usado como combustível ao Boca Juniors, graças a sua admiração por Marcelo Gallardo.

Nesta terça-feira, o canal TyC Sports, relembrou a relação entre Abel Ferreira e o ex-técnico do River Plate graças ao encontro que tiveram na Libertadores de 2021.

Após o duelo, o treinador do Verdão exaltou Muñeco e o enalteceu com a forma tática do seu time em campo.

Gallardo x Boca Juniors

Durante a sua rica passagem pelo River Plate, Marcelo Gallardo encarou o Boca Juniors três vezes na Libertadores e venceu todas, inclusive, uma delas, foi a decisão de 2018.