Independiente Del Valle vive semestre ruim

Após uma fase de classificação da Libertadores sólida, o Independiente Del Valle se colocou como uma das principais forças do continente.

Porém, ao encarar o Deportivo Pereira, o IDV acabou superado e eliminado da competição, que é um grande sonho do clube.

Desde então, as coisas parecem não se encaixar mais no clube equatoriano, que está longe de brigar nas primeiras colocações do seu torneio.

Em quatro rodadas disputadas, o Independiente Del Valle perdeu duas, empatou uma e ganhou apenas um duelo.

A expectativa é que o time consiga se recuperar o quanto antes, pois no fim do ano, terá que jogar a final do Campeonato Equatoriano e a moral tem que estar em alta.