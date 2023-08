Ingressos de Philadelphia Union x Inter Miami esgotam em minutos

Habitualmente enxergada como uma competição mais ‘amistosa’ entre os times da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX, a Leagues Cup ganhou um ótimo atrativo com o desembarque de Lionel Messi no Inter Miami e suas apresentações de gala até então.

Não por acaso, segundo informação que foi divulgada pela ESPN dos Estados Unidos, levaram apenas oito minutos para que se esgotassem todos os ingressos da partida entre Philadelphia Union e a equipe do astro argentino. O duelo em questão está marcado para à próxima terça-feira (15), às 20h (de Brasília), no Subaru Park.

A informação, aliás, foi confirmada pelo clube da Pensilvânia através de nota oficial onde, além dos vendidos, restam apenas entradas onde não há garantia de assento. Podendo, assim, a pessoa adquirir o ingresso e ter de assistir a partida em pé.

Outro ponto que chama a atenção do impacto imediato de Messi no Inter Miami é a majoração substancial do preço médio de ingressos em jogos envolvendo a franquia radicada na Florida. Para se ter uma ideia, enquanto o valor para o confronto entre Philadelphia Union e FC Dallas (retomada da MLS) tem valor mais acessível de 15 dólares (R$ 74), a entrada mais barata do embate de amanhã está avaliada em 422 dólares (quase R$ 2,1 mil).