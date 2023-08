Inter Miami x Philadelphia Union: onde assistir a semi da Leagues Cup

A semifinal da Leagues Cup vai pegar fogo nesta terça-feira e o primeiro duelo da noite será entre Philadelphia Union x Inter Miami.

A partir das 20h30, o Union vai tentar acabar com a fase positiva do time de Lionel Messi e pintar a competição com as cores da zebra.

Por outro lado, Lionel Messi, Busquets, Jordi Alba e companhia tentam iniciar uma história vitoriosa no âmbito norte-americano.

Com uma campanha irretocável, o Inter Miami quer mostrar a sua força e deixar os rivais com receio para a sequência da temporada.

Onde assistir?

O jogo entre Philadelphia Union x Inter Miami começa a partir das 20h30 (Horário de Brasília) e a Apple TV irá transmitir.

Caso você não tenha a assinatura, acompanhe o duelo por aqui.