Irmão de Cavani ‘esquenta’ clima por vinda ao Boca Juniors

Através de seu perfil nas redes sociais, o irmão do atacante uruguaia Edinson Cavani, Christian, publicou uma imagem que trouxe ainda maior expectativa ao torcedor do Boca Juniors pela bombástica contratação. Usando uma montagem onde Edi aparece vestindo a camisa do clube de Buenos Aires, Christian Cavani colocou uma mensagem onde, em tradução livre, ele claramente fala para seu irmão “vir logo” para o clube da capital argentina.

A publicação que, por razões óbvias, rapidamente viralizou nas redes sociais vem em momento onde existe grande otimismo por parte da diretoria boquense na viabilidade de trazer o atleta de 36 anos de idade.

Além do jogador charrúa não ter rendido o esperado em sua última temporada no Valencia (sete gols e duas assistências em 28 aparições), o clube espanhol sequer o convocou para amistoso de pré-temporada, na última terça-feira (18), onde venceu, por 1 a 0, o Nottingham Forest. Nesta quinta-feira (20), devido a um quadro apontado como de gastroenterite, o jogador não compareceu aos treinos da equipe das Astúrias.

Neste momento, a situação é indicada como carecendo apenas da liberação de Edinson Cavani junto ao Valencia, já que o Boca não tem intenção de pagar qualquer taxa de transferência bem como o clube da Espanha sabe das reduzidas possibilidades de negociá-lo com outra agremiação nessas condições.

Dessa forma, a proposta que soa como mais plausível para a diretoria valenciana é de chegar a uma composição onde o clube liberaria o atleta do acordo originalmente com validade até julho de 2024 se o mesmo não cobrar a massa salarial que ainda resta no vínculo. Anualmente, o custo nesse aspecto de Cavani para os cofres do Valencia seria de oito milhões de euros (R$ 42,9 milhões, na cotação atualizada).

