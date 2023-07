Jamaica bate Guatemala e está na semifinal da Copa Ouro

Apesar das dificuldades, a Jamaica confirmou seu favoritismo e bateu a Guatemala, por 1 a 0, pelas quartas de final da Copa Ouro. Com o resultado, os jamaicanos se qualificaram para enfrentar o México, na semifinal, em jogo marcado para às 23h (de Brasília) da próxima quarta-feira (12).

Leia mais: Novo time de Messi, Inter Miami acumula jejum de vitórias

Vasco negocia a contratação do técnico argentino Gustavo Alfaro

Depois de uma primeira etapa onde os jamaicanos até finalizaram mais vezes, porém os guatemaltecos pareciam com a pontaria mais afiada, logo aos seis minutos do tempo complementar, os Reggae Boyz transformaram quantidade em qualidade.

Recebendo bola com relativo espaço na intermediária ofensiva, o atacante Demarai Gray enganou a marcação ao ameaçar o chute e virar o pé onde deu excelente bola, na grande área, para Amari’i Bell. O lateral-esquerdo puxou pro meio e bateu, de perna direita, estufando as redes da meta defendida por Nicholas Hagen.

Mesmo necessitada de correr atrás do prejuízo, a representação da Guatemala tinha dificuldades em reter a posse de bola e implementar volume de jogo. Fazendo com que, dessa forma, o marcador mínimo persistisse até o apito final.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!