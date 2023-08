James Rodríguez ‘não dura dois meses’ no São Paulo, sentencia jornalista

Neste domingo (6), o meio-campista colombiano James Rodríguez será introduzido formalmente a torcida do São Paulo antes do jogo pelo Brasileirão, diante do Atlético-MG, no Morumbi. Para estrear, ele ainda aguarda a devida regularização documental para ter seu contrato devidamente publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Entretanto, no que depender da avaliação feita pelo jornalista colombiano Iván Mejía Álvarez, a passagem do ex-Real Madrid pelo Tricolor será um tanto quanto decepcionante. Conhecido por dar opiniões bastante contundentes ao longo de sua carreira, o jornalista falou em entrevista ao Vanguardia que James Rodríguez ‘não irá durar dois meses’ no futebol brasileiro.

Iván chegou a criar uma espécie de ‘roteiro’ que aconteceria com o atleta de 32 anos de idade onde, em um hipotético confronto com o Fluminense, onde está Felipe Melo, ele acabará tendo problemas físicos e começará sua derrocada no São Paulo.

“Ele foi uma figura importante, em um determinado momento. Hoje, ele (James) vive de sua memória e de seus caprichos. Irá mal, não dura dois meses. Quando enfrentar o Felipe Melo o encontrar na primeiro jogo e o caçar em campo, ele vai se machucar, não jogar mais e vai culpar o técnico”, disparou.