Jara faz revelação após ‘polêmica’ com Cavani

As Eliminatórias da Copa do Mundo começam nesta semana e um dos jogos fica por conta do encontre Uruguai e Chile, que é recheado de rivalidade.

Um dos capítulos mais apimentados ocorreu na Copa América de 2015, quando Gonzalo Jara provocou Cavani de uma forma bem diferente.

O lance ficou marcado na história do confronto e Jara relembrou a ‘confusão’ que deu após a provocação no centroavante rival.

“A repercussão pela cena foi altíssima. Todos queriam falar comigo e entender o qu houve. Até mesmo a escola do meu filho me chamou para dar explicações. Ele não entendeu nada e ainda ouvi que não dei um exemplo bom a ele e seus amiguinhos”.