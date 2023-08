Jogador do Argentinos Jrs revela conversa com Marcelo

Luciano Sánchez foi um dos nomes mais citados da internet nas últimas horas e o motivo foi a grave lesão no jogo contra o Fluminense após lance com Marcelo.

Em conversa com a imprensa, na saída do hospital, o jogador revelou um bate-papo com o lateral do Flu e o ‘absolveu’.

‘Marcelo me ligou e me mandou msg. Sei que foi sem intenção. Já admirava como jogador e agora como pessoa. Quero agradecer também a todos que me mandaram mensagens e me desejaram forças’, afirmou.