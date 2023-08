Jogador morre ao cair de um prédio em Bogotá

Duvan Cárcamo, jogador de 24 anos de idade que defendia a equipe amadora do Real Mompox FC, morreu nesta semana ao cair de um prédio no qual trabalhava na cidade de Bogotá.

Buscando o sonho de se profissionalizar, o atleta natural da cidade de Santa Cruz de Mompox, distante mais de 700 quilômetros da capital colombiana, viajou para Bogotá onde dividia o tempo entre os treinos e trabalhos na área da construção civil.

Foi justamente em um desses trabalhos que acabou sofrendo o trágico acidente onde não existem, até o presente momento, maiores informações sobre as reais causas.

Depois do ocorrido, o corpo do jogador que deixa uma filha pequena foi transportado para a sua cidade natal onde, além da mensagem publicada pelo Real Mompox, uma série de homenagens foram prestadas a Duvan Cárcamo.

“Hoje, lhe damos as boas-vindas como o campeão que você é! Hoje, o povo chora a sua partida! Hoje, a sua família e os seus amigos estão tristes com a sua partida prematura. Você deu tudo pelas cores da equipe do seu povo. Agora, vai enfeitar a equipe celestial com os seus dribles e passes! Agora, olhe e guie a sua família do céu. Descanse em paz, Duvan Cárcamo”, veiculou a equipe em sua página nas redes sociais.