Jogadores do Colo-Colo são punidos por briga em torneio amador

Justamente na semana em que ocorrerá um dos maiores clássicos do futebol chileno entre Colo-Colo e Universidad de Chile, não é apenas do lado de La U que existe um clima de nervosismo e pressão pelo resultado positivo.

Leia mais: Sergio Romero garante ter ‘previsto’ defesa de pênalti em Racing x Boca Juniors

Nicolás Domínguez é oficializado como reforço do Nottingham Forest

Isso porque, nesta semana, um vídeo começou a circular nas redes sociais onde o meio-campista Jordhy Thompson e o atacante Damián Pizarro aparecem brigando em meio a disputa de um torneio amador disputado em Maipú, comuna situada na parte sudoeste da cidade de Santiago.

No vídeo, ambos aparecem em lados opostos de equipes amadoras em competição a qual foram autorizados a participar pelo Colo-Colo. Entretanto, com a repercussão negativa que o fato tomou tanto na imprensa local como entre os próprios torcedores do Cacique, o clube tomou uma decisão drástica em relação a ambos.

Isso porque tanto Jordhy como Damián foram afastados do plantel principal, pelo menos, pensando na lista de relacionados para o clássico do próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Santa Laura.

“Estou ciente. Infelizmente, eles cometeram erros. Os jogadores de futebol têm uma vida privada em que cometem erros e, quando estes erros prejudicam o grupo, tem que se tomar medidas. Nenhum deles será convocado para amanhã. Temos experiência, não só neste país, mas em vários países. Infelizmente, há rapazes que estão muito bem preparados, educados, integralmente treinados e não só jogam bem, como têm uma formação com a qual não cometem esses erros. Outros cometem”, disse o técnico Gustavo Quinteros em entrevista coletiva.