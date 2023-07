Joia sul-americana, conheça a história de Linda Caicedo, jovem que superou um câncer e hoje é destaque da Copa

*Por Lauren Berger

Dona do segundo gol da Colômbia contra a Coreia do Sul, na estreia da Copa do Mundo Feminina, Linda Caicedo vem chamando atenção pelo seu futebol-arte. Conhecida por seus dribles e alegria dentro de campo, a jovem, de apenas 18 anos, é considerado uma das maiores promessas do futebol sul-americano.

Leia mais: KTO Copa do Mundo Feminina: em jogo com gol olímpico, Canadá vira pra cima da Irlanda

KTO Copa do Mundo Feminina: Japão vence e Costa Rica fica perto da eliminação

Linda Lizeth Caicedo Alegría começou a jogar bola aos cinco anos de idade, mas só chamou atenção após se destacar pelo América de Cali, da Colômbia. A mídia internacional voltou os olhares para a jovem nos Mundiais das categorias de base, quando ficou conhecida como uma das jogadoras mais promissoras do futebol feminino da América do Sul

Carreira na Colômbia

Em 2019, com apenas 14 anos, Linda fez a sua estreia no futebol profissional. Pelo América de Cali, logo já tornou-se campeã do nacional. Em 2020, chegou ao Deportivo Cali, mas apenas um ano depois conseguiu mostrar seu futebol. Mais uma vez, foi campeã da competição.

Os grandes desempenhos na Colômbia, nos Mundias de base e na Copa América de 2022 chamaram a atenção de um gigante do futebol! O Real Madrid contratou Linda no início deste ano, com vínculo por cinco temporadas. Com isso, ela tornou-se a primeira mulher colombiana a vestir a camisa da equipe.

Além disso, a mídia passou a reconhecer o talento da jovem. Por exemplo, a tradicional revista El País, muito conhecida no mundo do futebol, elegeu Linda Caicedo, com 17 anos, como a Rainha da América, em 2022.

Câncer

Durante a pandemia de covid-19, Linda viveu um momento completamente tenso: ela foi diagnosticada com câncer nos ovários. Pasmem: ela tinha apenas 15 anos de idade! Por isso, mesmo sendo recém-contratada no Deportivo Cali, ela precisou dar uma freada em sua carreira e cuidar da sua saúde.

Linda realizou uma cirurgia para a retirada do tumor e passou por seis ciclos de quimioterapia. Ao mesmo tempo, os campeonatos estavam paralisados. Ela voltou aos gramados no final de 2020, mostrando toda a sua resiliência e perseverança, mesmo com pouca idade.

“Um processo totalmente difícil, que graças a Deus, consegui passar por isso. Minha família estava me apoiando. Eu me lembro que no dia em que eu estava indo para a cirurgia, eles iam colocar o cateter, eu fiquei muito chateada porque talvez não fosse voltar (a jogar bola), poder jogar futebol de alto rendimento”, contou ela na coletiva antes do jogo contra a Coreia do Sul.

La foto de la izquierda es de 2020. Linda Caicedo, con tan sólo 15 años, jugaba con peluca, pues había sido sometida a sesiones de quimioterapia por un cáncer de ovario que le descubrieron. Fueron 6 sesiones en total durante la pandemia, en los que también tuvo acompañamiento… pic.twitter.com/rDKyNBtcy5 — Juez Central (@Juezcentral) July 25, 2023

Recordes

Linda Caicedo conta com várias conquistas no seu currículo – apesar da pouca idade. Com o gol contra a Coreia do Sul (e que gol!), ela tornou-se a jogadora mais jovem a marcar em Mundiais com a camisa da seleção da Colômbia.

Ela também é a segunda jogadora sul-americana mais nova a marcar gol em Copas – atrás apenas da Rainha Marta! Assim também, é a única a marcar nas últimas edições dos Mundiais Sub-17, Sub-20 e na Copa do Mundo profissional, contando os torneios femininos e masculinos.

VITÓRIA COM TODO SWING COLOMBIANO! 💃 Com gols de Catalina Usme e da jóia Linda Caicedo, a Colômbia garantiu os três pontos contra a Coreia do Sul. Confira os melhores momentos desse jogão 💻 #CopaNaCazéTV #FutebolFeminino #CopaFeminina #FWWC pic.twitter.com/ds41awu3Aa — CazéTV (@CazeTVOficial) July 25, 2023

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!