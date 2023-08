Jornal espanhol ‘questiona’ ausência de Vini Jr em eleição da UEFA

Nesta quinta-feira (17), a UEFA anunciou os concorrentes das diferentes categorias em premiação que considera o ciclo 2022/2023. E, se por um lado nomes como Lionel Messi e Alexis Mac Allister foram considerados, o mesmo não pode ser dizer de Vini Jr.

Apesar do atacante do Real Madrid ter feito mais gols e dado mais assistências do que em 2021/2022 (biênio onde fez gol também na decisão e conquistou a Liga dos Campeões da Europa), o jogadro de 23 anos de idade não constou sequer no Top 10 da relação montada pela entidade que rege o futebol no Velho Continente. Sendo que um de seus companheiros, Luka Modric, está nessa lista, ocupando a sétima posição.

Por conta disso, o diário As produziu um conteúdo onde foi destacado o fato de Vini Jr não aparecer em eleição onde, na temporada anterior, constou na nona posição.

“A última temporada de Vinicius foi a melhor desde que ele chegou ao Real Madrid: 23 gols e 21 assistências, com um gol incrível no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Manchester City. Na temporada anterior, 2021/2022, o astro brasileiro estava entre os nove primeiros desta lista de indicados a jogador do ano da UEFA. Com menos gols e menos assistências, mas com o título da Liga dos Campeões debaixo do braço, incluindo um gol na final. Neste ano, é surpreendente que ele não apareça, pelo menos, entre os 10 primeiros quando, em 13 jogos disputados na principal competição da Europa, marcou quatro gols e distribuiu sete assistências, sendo fundamental para chegar às semifinais do torneio. Outros jogadores que aparecem na lista da UEFA nem sequer igualam os números de Vinicius. Em LALIGA, o brasileiro também foi importante: disputou 35 jogos, nos quais marcou 17 gols e deu 13 assistências. No entanto, esses números não foram suficientes para conquistar os dois títulos“, frisou o veículo espanhol.