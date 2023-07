Jornalista mexicano dispara contra o meio-campista Sergio Canales

Na última semana, em meio a intensa movimentação no mercado de transferências global, tão rápido quanto surgiu se dissipou a especulação de que o Monterrey estava interessado no meio-campista espanhol Sergio Canales, do Betis.

Leia mais: Próximo do Internacional, Sergio Rochet se despede do Nacional

Santos vence Goiás nos acréscimos e se distancia do Z4 no Brasileirão

Entretanto, a negativa do atleta de 32 anos de idade que está desde 2018 no clube da Andaluzía não foi vista como de grande prejuízo por parte do jornalista mexicano Gonzalo Reyes.

Para ele, a trajetória até então do atleta que integrou a seleção da Espanha recentemente campeã da Nations League não justificaria acreditar que Canales teria tamanho impacto na equipe dos Rayados.

“Ele tem 32 anos. Seria a contratação bombástica do Monterrey e vem de jogar no Betis, de Sevilha. Qual é a fama? Qual é o boom em que Sergio Canales está vivendo? Há muitos anos, ele teve um ótimo desempenho com o Racing (Santander), foi comprado pelo Real Madrid e, desde então, nada aconteceu com esse Sergio Canales. Ele jogou pelo Valencia, Real Sociedad e, recentemente, pelo Betis. Ele é um jogador, na minha opinião, que existe aos montes. Não estou dizendo que ele não tem qualidade, não estou dizendo que ele não tem, ele é espanhol, mas ele não é… enfim, é pra se pensar”, disse o profissional da imprensa que atua na Televisa, agregando:

“Está se falando de um contrato de três anos, melhor do que o anterior, não acho que seja. Se quiserem compará-lo a Gignac? Também não. Se ele fosse um jogador tão bom, não teria jogado no Betis, teria ficado no Real Madrid muito tempo e não ficou.”

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!