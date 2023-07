Jovem atacante do Colo-Colo é observado por clube da Europa

Foram apenas 15 partidas entre os profissionais do Colo-Colo em 2023 onde acumula um gol e uma assistência. Entretanto, os olhos do mercado estão bem atentos aos passos do atacante chileno Damián Pizarro, segundo informações da imprensa local.

Há cerca de um mês, as especulações começaram no entorno do atleta de 18 anos de idade o associando ao interesse do Benfica. Algo que, com o avanço da atual janela de transferências, já foi relatado também por parte de outros clubes como Boca Juniors e também a Udinese, da Itália.

Porém, na informação mais recente, o jornalista Rodrigo López apontou que o Brugge (Bélgica) fez contato com a diretoria do Cacique para ter as primeiras impressões de quais seriam os termos em uma possível negociação.

Até o presente momento, todos os rumores acabam se encontrando em relação ao contexto deles, já que nenhum deles se efetivou em qualquer apresentação de proposta para o Colo-Colo. Algo que, de certa forma, dá a ideia de que Pizarro pode ter mais tempo defendendo as cores do clube de Santiago.

Além do Campeonato Chileno, os Blancos tem pela frente na temporada a Copa Chile e a Sul-Americana. Sendo que, na última das competições citadas, o time decide seu futuro ao enfrentar no playoff prévio as oitavas de final o América-MG em dois jogos. O primeiro deles ocorre na próxima terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Monumental.

