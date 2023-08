Jovem técnico brasileiro leva Atlético de San Luis à liderança no México

Comandado pelo jovem técnico brasileiro Gustavo Leal, o Atlético de San Luis alcançou a liderança do Campeonato Mexicano nesta madrugada ao vencer o Pachuca por 2 a 0, fora de casa. Esta foi a quarta vitória consecutiva da equipe mais regular da Liga MX. Agora o Atlético de San Luis soma 13 pontos em seis rodadas e ultrapassa o Chivas no saldo de gols.

Além da consistente campanha, com quatro vitórias e um empate em seis rodadas, o time dirigido pelo brasileiro tem assumido o protagonismo nos jogos. O San Luis é também o dono do melhor ataque da competição com 13 gols, média de mais de dois gols por partida.

“Tenho muito orgulho do que estamos construindo aqui. Tem sido um prazer enorme jogar e vencer da forma como estamos fazendo. Nossa ideia de jogo é algo inegociável, é a maneira como entendemos ser mais eficaz para alcançar os resultados”, afirma Gustavo Leal, que dirige o time em sua primeira temporada, mas conhece o elenco há dois anos, desde que chegou ao clube como auxiliar do também brasileiro André Jardine, agora técnico do América, também do México.

“Do início do ano para cá amadurecemos como equipe e sinto que estamos aprendendo a cada dia. Importante continuarmos aprendendo”, acrescenta Leal. “Não sabemos onde podemos chegar, mas sabemos que temos que melhorar a cada jornada. Não vamos nos colocar um limite”, completou o treinador, oriundo das categorias de base do Fluminense.

A melhor campanha da competição teve um começo difícil até alcançar a incrível sequência de quatro vitórias. Duas das maiores forças do futebol mexicano vieram nas primeiras rodadas: primeiro, o empate contra o Monterrey (1×1) deixou boas impressões e depois a derrota para o Chivas (1×3) trouxe pontos positivos pelo fato de o time ter atuado com um a menos por quase 70 minutos. Em seguida vieram os triunfos sobre Querétaro (4 a 1), Puebla (2 a 1), León (3 a 0) e Pachuca (2 a 0).

Carioca nascido em Petrópolis, Gustavo Leal (37) foi auxiliar técnico de André Jardine no ciclo olímpico com a Seleção Brasileira e no próprio Atlético de San Luis nos últimos três torneios, e assumiu o comando após a saída de Jardine para o América. Nas últimas três temporadas com a comissão técnica brasileira, o clube potosino chegou duas vezes à Liguilla – fase mais adiantada da Liga MX, algo até então inédito. Na última edição, chegou às quartas de final.

Franquia do Atlético de Madrid, a equipe de San Luis de Potosi terá que fazer uma campanha melhor nesta temporada para se classificar aos playoffs, uma vez que a partir deste torneio, apenas 10 equipes avançam, e não mais 12.