Juiz tenta segurar atleta em campo e protagoniza cena engraçada; assista

Definitivamente, o sábado foi engraçado no Campeonato Argentino. No jogo entre Newell’s Old Boys e Lanús, o árbitro Andrés Merlos acabou como um dos personagens do jogo.

Aos 44 da etapa final, o Newell’s vencia por 1 a 0 e tinha escanteio a seu favor. Cristian Ferreira foi escolhido para deixar o campo, mas resolveu fazer a famosa ‘cera’ ao ir até o meio-campo para deixar o gramado.

O juiz pediu ao jogador que ele fosse embora pela linha de fundo e, ao perceber que não teria o pedido atendido, tentou segurar o atleta e quase escorregou.

Como não poderia ser diferente, Andrés Merlos ficou irritado com a situação e expulsou Cristian Ferreira.

Assista: