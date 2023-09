KTO Argentino: Com Cavani, Boca Juniors é derrotado em Bombonera

Se o torcedor do Boca Juniors sonhou com um domingo de festa, ele acabou triste ao ver o seu time perder do Tigre por 1 a 0, em La Bombonera.

Boca Juniors abre série compromissos de olho no Palmeiras

Com gol de Braian Luciatti, aos 38 da etapa inicial, o Tigre impôs ao clube Xeneize um revés dentro do seu próprio estádio.

Na escalação, Jorge Almirón foi com força máxima e testou a dupla Cavani e Benedetto, que saíram de campo zerados.

Rodada

Nos outros jogos do domingo, o Banfield, fora de casa, levou a melhor contra o Instituto de Córdoba e o Rosario bateu o Talleres por 2 a 0.

O Defensa y Justicia, semifinalista da Sul-Americana, só empatou com o Sarmiento por 1 a 1. O Argentinos Juniors empatou por 2 a 2 com o Tucumán.

