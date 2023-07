KTO Campeonato Argentino: 25ª rodada fecha com vitórias do Barracas e Instituto

A 25ª rodada do Campeonato Argentino teve seu ponto final com três duelos. O único sem vencedor ficou por conta de Newell’s Old Boys e Tucumán, que terminaram no 0 a 0.

O Barracas Central, visitou o Tigre e não se intimidou. Vitória por 1 a 0 e 13ª colocação, com 34 pontos conquistados.

Por fim, o Instituto de Córdoba encarou o Arsenal de Sarandí fora de casa e, com uma atuação convincente, levou a melhor por 2 a 0.

