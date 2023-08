KTO Campeonato Argentino: Antes do Corinthians, Estudiantes é superado pelo Belgrano

No pontapé do Campeonato Argentino, o Belgrano começou com o pé direito ao derrotar o Estudiantes por 2 a 1, em casa.

Palpite bet365: Abertura do Campeonato Argentino

O primeiro gol veio na etapa inicial através de Lucas Passerini, que estufou as redes de Andújar e colocou o time da casa em vantagem.

A igualdade do Estudiantes veio na etapa final. Boselli, sempre ele, completou passe de Rodríguez para o barbante do adversário.

Na base da pressão, o Belgrano arrancou a vitória com Lucas Passerini. Após cruzamento, ele apareceu sozinho para estufar o gol e dar números finais ao jogo.

Sul-Americana

O Estudiantes volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Corinthians, fora de casa. O jogo é válido pelas quartas de final da Sul-Americana.

