KTO Campeonato Argentino: Boca Jrs vence em casa; segunda é marcada por empates

A 24ª rodada do Campeonato Argentino teve continuidade nesta segunda-feira com duelos interessantes, entre eles, Boca Juniors e Huracán.

Em La Bombonera, o time Xeneize mostrou a sua força e, diante da pressão das arquibancadas, levou a vitória por 1 a 0.

O gol da vitória veio aos 12 minutos da etapa final. Medina fez jogada individual e achou Vázquez. O atacante saiu na cara do goleiro e tocou no cantinho para sacramentar a vitória.

Com a vitória, o Boca Juniors fecha a sua jornada na melancólica 9ª colocação, com 35 pontos.

Outros jogos

Nos outros dois jogos do dia, Barracas Central e Argentinos Juniors empataram sem gols. Mesmo desempenho de Colón e Belgrano.

