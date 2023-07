KTO Campeonato Argentino: Boca Juniors, Racing e Banfield vencem

A segunda-feira foi de bola nos gramados do Campeonato Argentino e cinco jogos agitaram a 26ª rodada do torneio.

O Boca Juniors não tomou conhecimento do Newell’s Old Boys e venceu por 2 a 1, em La Bombonera. O triunfo deixou o time Xeneize na 7ª colocação.

Quem também se deu bem foi o Racing. Em Avellaneda, La Academia levou a melhor diante do Central Córdoba por 3 a 1. O Banfield, em casa, também fez o seu dever e venceu o Godoy Cruz.

Nos outros dois jogos do dia, o Vélez Sarsfield não saiu do zero contra o Union Santa Fe e o Talleres, que brigou pelo título, ficou na igualdade com o Gimnasia La Plata.

