KTO Campeonato Argentino: River Plate atropela Estudiantes e sacramenta título

O River Plate é campeão do Campeonato Argentino. Jogando neste sábado (15), no Mâs Monumental, frente ao Estudiantes, a equipe dirigida pelo técnico Martín Demichelis foi imponente e construiu o placar de 3 a 0 que determinou a conquista de seu 38° título de caráter nacional.

Passado pouco mais de um minuto de jogo, o zagueiro González Pires deu um lindo drible no marcador, já na intermediária ofensiva, e deu ótimo passe para Lucas Beltrán bater de primeira, cruzado, abrindo a contagem em Buenos Aires. Já aos 18, mesmo com a representação de La Plata ensaiando tomar a dianteira da partida com a necessidade de buscar o resultado, a bola cruzada dentro da área do Estudiantes e que espirrou na zaga sobrou para Nicolás De la Cruz. O meio-campista uruguaio bateu de fora da área, rasteiro, sem qualquer chance de defesa para Sappa.

Com 31 minutos, depois de lindo lançamento feito por De La Cruz, Nacho Fernández ganhou na corrida do arqueiro adversário e foi derrubado dentro da área em penalidade imediatamente marcada pelo árbitro Andrés Merlos. Na cobrança, Esequiel Barco deslocou Daniel Sappa e deixou o confronto absolutamente pavimentado para a conquista.

No tempo complementar, a larga distância construída levou naturalmente o River a reduzir o ritmo. Com isso, se concentrando em administrar o marcador, a partida ficou mais favorável ao Pincharrata onde a distância chegou a ser diminuída em bonita jogada onde Mauro Méndez concluiu aos 22 minutos.

Porém, com a situação bem encaminhada, nem mesmo o tento do Estudiantes serviu para trazer qualquer tipo de abalo a equipe que apenas aguardou o término da partida para comemorar a conquista do Campeonato Argentino.

