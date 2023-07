KTO Campeonato Argentino: Talleres empata e adia título do River Plate

O grito de campeão do River Plate não saiu nesta segunda-feira. O Talleres, seu principal concorrente, empatou por 0 a 0 com o Union Santa Fe e ainda segue vivo na briga pela taça.

Agora, com três rodadas pela frente, a distância entre os dois clubes fica em nove pontos (54 a 45).

Por outro lado, pela primeira vez na competição, o River Plate terá a chance de depender das próprias forças para ficar com o troféu.

No fim de semana, o Millonarios encara o Estudiantes em casa. Se vencer ou empatar, ele fica com a taça da competição.

Ao Talleres, a única possibilidade é vencer os três jogos e torcer por três derrotas do River Plate. Além de tirar uma longa distância de saldo de gols (27 a 18).

