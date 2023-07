KTO Campeonato Argentino: Talleres vence e impede título do River; veja o resumo

O Campeonato Argentino ainda está vivo. Na noite desta sexta-feira, o Talleres venceu e manteve viva a chance de ser campeão.

Leia Mais: Paolo Guerrero é anunciado como reforço da LDU

Casa de apostas fecha acordo com Cássio para ser embaixador

Fora de casa, o time de Córdoba bateu o Huracán por 1 a 0. O gol da vitória saiu nos minutos finais com Romero.

Agora, o Talleres torce contra o River Plate. Se o Millonarios vencer ou empatar com o Estudiantes, fica com a taça.

Outros jogos

Nos outros dois confrontos do dia, o Vélez Sarsifield empatou com o Sarmiento por 1 a 1 e o Godoy Cruz ficou na igualdade com o Defensa y Justicia.

Veja os resultados e classificação aqui.