KTO Campeonato Argentino: Tigre e Instituto vencem seus compromissos

A 26ª rodada do Campeonato Argentino teve fim nesta terça-feira com três jogos. O Instituto de Córdoba recebeu o Lanús e conseguiu uma excelente vitória por 2 a 1.

O Tigre, que estava fora de casa, mediu forças com o Colón e deu uma ótima resposta ao seu torcedor com o triunfo por 3 a 1.

Por fim, Barracas Central de Arsenal de Sarandí, pecaram nas finalizações e ficaram apenas no empate sem gols.

