KTO Campeonato Boliviano: Always Ready vence e cola na liderança; veja resumo do dia

A 20ª rodada do Campeonato Boliviano teve o seu encerramento nesta segunda-feira com três jogos. O destaque do dia ficou por conta do Always Ready, que venceu e diminuiu para um ponto a distância para o líder The Strongest.

Leia Mais: KTO Campeonato Paraguaio: Em jogo eletrizante, Libertad vence e mantém o 100%

KTO Campeonato Brasileiro: Coritiba joga bem e vence o Fluminense

No clássico de Petrolero, o Independiente levou a melhor por 2 a 0 contra o Oriente e deu alegria ao seu torcedor.

Por fim, o Club Universitario bateu o Blooming por 1 a 0 e respirou na classificação ao chegar na casa dos 23 pontos.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!