KTO Campeonato Boliviano: Nacional Potosí vence e cola no líder

Chegou ao fim a 18ª rodada do Campeonato Boliviano. No único jogo da noite, o Nacional Potosí venceu o Oriente Petrolero por 3 a 1.

O triunfo dentro de casa deu ao Potosí o posto de vice-líder do torneio, onde aparece com 35 pontos, um a menos que o líder The Strongest.

