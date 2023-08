KTO Campeonato Boliviano: Potosí vence e cola no líder; Always Ready só empata

O Campeonato Boliviano se aproxima do fim e a disputa pela liderança fica intensa. O Nacional Potosí venceu o Jorge Wilstermann e agora colou na liderança.

LEIA MAIS: KTO Brasileirão: Fla e Santos vencem com gols nos acréscimos; Bahia goleia

Atenção, Palmeiras! Deportivo Pereira aplica placar elástico antes da Libertadores

Com um jogo a mais, o Potosí aparece com 43 pontos, três a menos que o The Strongest, atual líder do torneio.

Por fim, o Always Ready, que sonha pela luta da liderança, empatou por 1 a 1 com o Universitário e agora é somente o 4º colocado.

Veja a classificação e calendário aqui.