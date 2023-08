KTO Campeonato Boliviano: The Strongest goleia e dispara na liderança

A 23ª rodada do Boliviano teve continuidade neste domingo. O destaque ficou por conta do The Strongest, que goleou o Real Santa Cruz por 4 a 0.

A outra goleada do dia ficou por conta do Real Pari. Em casa, a equipe massacrou o Guabirá por 4 a 1.

Por fim, o Independiente Petrolero visitou o Gran Mamoré e, com gol de Thomas por 1 a 0.

