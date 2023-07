KTO Campeonato Boliviano: The Strongest vence e abre vantagem na liderança

O returno do Campeonato Boliviano está em ação e o The Strongest deu um grande passo rumo ao título nesta segunda-feira.

Dentro de casa, os ‘tigres’ venceram o Independiente Petrolero por 2 a 0 e abriram quatro pontos na liderança do torneio.

Agora, o Strongest aparece com 39 pontos. O Always Ready, vice-líder do torneio local, fica com 34 pontos.

Mais cedo, o Real Santa Cruz encarou o Real Tomayapo e levou a melhor por 1 a 0. Com o placar, o time fica na 6ª colocação, com 28 pontos.

