Pela 18ª rodada do Campeonato Chileno, o Audax Italiano encerrou a fase negativa ao bater o Curicó Unido por 3 a 0.

Com o triunfo dentro de casa, o Audax Italiano chegou aos 22 pontos e dorme na 11ª colocação. O Curicó está na 14ª posição.

