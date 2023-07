Em jogo isolado pela 18ª rodada do Campeonato Chileno, o La Calera recebeu o Magallanes e venceu por 2 a 1.

Com o triunfo dentro de casa, o La Calera chegou aos 24 pontos e ocupa a 8ª colocação. O Magallanes é o lanterna, com 13 pontos.

Confira aqui o calendário e classificação do torneio local.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!