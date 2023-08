KTO Campeonato Chileno: Ñublense só empata com La Calera e segue ameaçado

Chegou ao fim a 21ª rodada do Campeonato Chileno. Em jogo isolado, o Ñublense recebeu o La Calera e empatou por 1 a 1.

O primeiro gol foi do Ñublense. Aos 31 minutos da etapa inicial, Ismael Sosa arriscou um chute forte e venceu o goleiro para levantar os torcedores das arquibancadas.

A superioridade no placar chegou ao fim nos acréscimos. Em pênalti assinalado pela arbitragem, Williams Alarcón bateu firme e deixou tudo igual.

Com o placar, o Ñublense ficou na 13ª colocação, com 24 pontos conquistados. O La Calera é o 9º, com 28 pontos.

