KTO Campeonato Chileno: Zebra aparece e La U é goleada

Em jogo isolado que encerrou a 17ª rodada do Campeonato Chileno, o Unión Española não tomou conhecimento e goleou a Universidad de Chile por 3 a 0.

O placar impediu a La U de assumir a liderança do torneio. O time azul fica na 3ª posição com 29 pontos, três a menos que o Cobresal.

Por outro lado, a Unión Española mostrou a sua força e chegou aos 27 pontos, o que lhe deixa na 5ª colocação.

