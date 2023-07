KTO Campeonato Colombiano: Dep. Pereira é superado pelo Deportivo Cali

Em jogo válido pela rodada de abertura do Campeonato Colombiano, o Deporivo Cali iniciou com o pé direito ao bater o Deportivo Pereira por 1 a 0.

Os gols da vitória foram marcados por Moreno e Gustavo Ramírez, um em cada tempo de jogo.

A jornada de estreia da competição encerra na quarta-feira, quando o Santa Fe recebe o Jaguares de Córdoba.

