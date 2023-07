Pela 2ª rodada do Campeonato Colombiano, o Jaguares de Córdoba recebeu o Boyacá Chicó e levou a melhor por 2 a 1.

Leia Mais: KTO Campeonato Brasileiro: Coritiba joga bem e vence o Fluminense

KTO Campeonato Argentino: Boca Juniors, Racing e Banfield vencem

Com o placar obtido, o Jaguares chegou aos 3 pontos e saiu com o primeiro triunfo na competição. O Boyacá permanece nas últimas colocações.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!