KTO Campeonato Equatoriano: Mashuc Runa e Orense triunfam

A 3ª rodada do Campeonato Equatoriano foi iniciada com dois jogos. O primeiro vitorioso do dia foi o Mashuc Runa, que recebeu o Guayaquil City e levou a melhor por 3 a 0. Com o placar, a equipe fica na liderança isolada com 7 pontos.

Quem também sobrevive nas primeiras colocações é o Orense, que em casa derrotou o Gualeceo Sporting Club por 2 a 0.

Com o triunfo dentro do seu estádio, o Orense dorme na vice-liderança da competição, com 6 pontos.

