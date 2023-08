KTO Campeonato Paraguaio: Cerro Porteño empata fora de casa

A 7ª rodada do Campeonato Paraguaio teve sequência neste domingão com dois confrontos. No principal, o Cerro Porteño visitou o Sportivo Luqueño e ficou na igualdade por 2 a 2.

LEIA MAIS: KTO Campeonato Boliviano: Potosí vence e cola no líder; Always Ready só empata

KTO Campeonato Uruguaio: Liverpool e Nacional fecham rodada com empate

O placar impediu que o Ciclón empatasse com o Libertad na liderança do torneio. Agora, o Guma tem 16 e o Porteño 14.

No outro jogo do dia, o General Caballero visitou o Nacional e, mesmo longe da sua casa, venceu por 3 a 2.

Veja a classificação e calendário aqui.