KTO Campeonato Paraguaio: Em jogo eletrizante, Libertad vence e mantém o 100%

No encerramento da 3ª rodada do Clausura Paraguaio, o Libertad recebeu o Guaireña e venceu por 4 a 3, placar que deixou o Guma com 9 pontos e liderança isolada.

Leia Mais: KTO Campeonato Uruguaio: Cerro e Plaza Colonia se despedem com empate

KTO Campeonato Argentino: Boca Juniors, Racing e Banfield vencem

Para os mandantes, Villalba (2), Alexander Barboza e Bareiro construíram uma vitória importantíssima.

O Guaireña, que foi o derrotado do dia, fecha a jornada na 5ª posição do Clausura com apenas 4 pontos.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!