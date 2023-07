KTO Campeonato Paraguaio: Guaraní vence o Tacuary e divide a liderança

Na abertura da 3ª rodada do Paraguaio, o Guaraní visitou o Tacuary e confirmou o bom momento ao vencer por 1 a 0.

Com o placar, o Aurinegro aparece na liderança do torneio com 6 pontos, junto com o Libertad.

Se o Guaraní luta no alto, o Tacuary é o 6º colocado, com apenas 4 pontos conquistados na competição.

