KTO Campeonato Paraguaio: Rodada de segunda termina sem vencedor

Chegou ao fim a 2ª rodada do Clausura Paraguaio. No primeiro duelo da noite, Guaireña e Sportivo Luqueño empataram por 2 a 2.

No segundo e último confronto, o Nacional, que subiu da 2ª divisão, recebeu o Tacuary e ficou na igualdade por 1 a 1.

O Campeonato Paraguaio volta aos gramados no fim de semana e o Futebol Latino acompanha de perto.

Veja a classificação e calendário aqui.

