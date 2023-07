KTO Campeonato Peruano: Antes do Corinthians, Universitario vence e assume a liderança

Pela 4ª rodada do Campeonato Peruano, dois jogos agitaram a jornada de sexta-feira e o destaque ficou por conta do Universitario.

No Monumental, o crema venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada com 10 pontos conquitados.

Agora, o Universitario volt a campo na próxima terça-feira, quando encara o Corinthians, na Sul-Americana.

No outro jogo do dia, o Cajamarca empatou por 1 a 1 com o Alianza Atlético.

