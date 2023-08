KTO Campeonato Peruano: De virada, Cristal assume a liderança; Binacional ganha

O Campeonato Peruano tem um novo líder. O Sporting Cristal venceu o Atlético Grau por 3 a 2 e assumiu a ponta da classificação, com 21 pontos, um a mais que o Universitario.

O destaque para a vitória ficou por conta de como a vitória foi construída. Fora de casa, o Sporting Cristal viu o adversário abrir dois gols de vantagem. A virada veio nos acréscimos, com gols de Loyola.

No segundo e último jogo do dia, o Binacional ganhou do César Valejo dentro de casa por 1 a 0 e agora é o 14º, com 9 pontos.

