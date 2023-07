KTO Campeonato Peruano: Huancayo vence e se torna o 6º líder do torneio

A 3ª rodada do Campeonato Peruano teve fim nesta segunda-feira. Em casa, o Sport Huancayo venceu o Cusco FC por 3 a 1 e fechou a jornada em alta.

Com o triunfo dentro do seu estádio, Huancayo chegou aos 7 pontos e divide a liderança ao lado de mais cinco equipes: Melgar, Garcilaso, Universitario, Sporting Cristal e Alianza Lima.

O Cusco FC, que saiu de campo derrotado, fica na modesta 11ª colocação, com 3 pontos conquistados.

