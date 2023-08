KTO Campeonato Peruano: Líder é derrotado; Alianza Lima vence

A 9ª rodada do Clausura teve continuidade nesta quarta-feira com três duelos. O Universitario foi superado por 2 a 0, mas segurou a liderança, com 20 pontos.

LEIA MAIS: KTO Copa do Brasil: Flamengo vence Grêmio e pega São Paulo na final

KTO Copa do Brasil: São Paulo reverte vantagem do Corinthians e está na final

Se o Crema foi superado, o Alianza Lima se deu bem ao bater o Sport Huancayo por 1 a 0, em casa e ficar n 5ª colocação.

Nos outros duelos da noite, o Deportivo Garcilaso venceu o Sport Boys por 2 a 0. Enquanto isso, o Carlos Mannucci empatou sem gols com o Cusco.

Veja o calendário e classificação aqui.