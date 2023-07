KTO Campeonato Peruano: Melgar vence e divide a liderança

Chegou ao fim a 4ª rodada do Clausura Peruano. Fora de casa, o Melgar bateu o Deportivo Municipal por 1 a 0, com gol de Walter Tandazo.

Com o triunfo longe dos seus domínios, o Melgar retomou a liderança da competição ao chegar na casa dos 10 pontos conquistados.

Agora, além do Melgar, Universitario e Sporting Cristal também aparecem na ponta da classificação com a mesma pontuação.

